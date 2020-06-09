في نشرة إلكترونية.. "إعلام القليوبية" تستعرض إنجازات السيسي في 6 سنوات

أصدرت الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، نشرة إعلامية إلكترونية، تستعرض فيها أهم الإنجازات القومية بمناسبة مرور 6 سنوات، على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، في السابع من يونيه عام 2014.

صرح بذلك الدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خاض على مدى سنوات، ست معارك حاسمة، من أجل استعادة الدولة المصرية من جديد بعد عام من حكم جماعة الاخوان الارهابية حيث اهتم منذ اللحظة الاولى بتسليح احترافي للقوات المسلحة واقامة المشروعات العملاقة في كل ربوع الوطن ومحاربة الارهاب والفكر المتطرف بالإضافة الى الاهتمام بمحور بناء الانسان.

صرح بذلك الدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خاض على مدى سنوات ست معارك حاسمة من أجل استعادة الدولة المصرية من جديد بعد عام من حكم جماعة الاخوان الإرهابية، حيث اهتم منذ اللحظة الأولى بتسليح احترافي للقوات المسلحة وإقامة المشروعات العملاقة في كل ربوع الوطن ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف بالإضافة إلى الاهتمام بمحور بناء الانسان.

وأضاف مدير إعلام القليوبية، أن النشرة الصحفية تضمنت استعراضا لأهم الانجازات في مجال التنمية، والتحول الاقتصادي وزيادة طاقته الإنتاجية، ومراحل مشروع الإسكان الاجتماعي التي ساهمت وحداته في حل أزمة الإسكان، وضربات الدولة المتعاقبة ضد الفساد وحربها ضده بلا هوادة، وإعادة الكثير من أراضي الدولة المسلوبة، واقامة احدث شبكة طرق في تاريخ مصر الحديثة، وتحسين المواصلات وزيادة الطاقة الكهربائية المولدة.

وأشار إلى استثمارات منطقة قناة السويس الاقتصادية، بعد خروج قناة السويس الجديدة للنور، وتبعها العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى فى منطقة شرق قناة السويس، ومشروعات أنفاق قناة السويس، ومشروع جبل الجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة التي ترسم واقعا جديدا للحياة المصرية.

وإضافة مئات الآلاف من الأفدنة للرقعة الزراعية، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، مرورا بمشروعات إسكان أهالي العشوائيات في الأسمرات بمراحله المختلفة، ومشروع تل العقارب التي يعاد بنائها بعد هدمها بالكامل، ومثلث ماسبيرو، ومشروع أكبر مصائد سمكية في الشرق الأوسط في بركة غليون، ومبادرة المشروعات الصغيرة التي تتكلف ٢٠٠ مليار جنيه على مدى أربع سنوات بفائدة متناقصة، ومشروع متحف الحضارة الكبير، وتطوير وتحديث ميدان التحرير، إلى معركة مصر الحالية ضد فيروس كورونا المستجد، والتوازن بين مكافحة الوباء واستمرار عجلة الإنتاج، والمبادرة الرئاسية لدعم العمالة المؤقتة، جميعها وفى كل حلقة من حلقاتها مثلت معركة تحد خاضها السيسي بكفاءة واقتدار، مؤكدا أن مصر لن تتوقف عن المضي قدما في مسيرتها نحو بلوغ أهدافها.

وأوضح عرفة، أن النشرة الإعلامية الإلكترونية متاحة على صفحات المراكز الإعلامية بمحافظة القليوبية، بهدف تنمية وعي المواطنين، خاصة الشباب، بأهم الانجازات التي تحققت على أرض الواقع، دون حذف أو إضافة، وردا على الشائعات التي يروجها الإعلام المعادي للدولة المصرية.