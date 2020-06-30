الإفتاء تهنئ المصريين بـ30 يونيو: الإخوان خوارج العصر وأعداء الاستقرار

هنأ الدكتور خالد عمران أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، متمنيا أن تكون ذكرى تجديد للتنمية والتقدم والاستقرار ودحر القوى الظلامية التي تحاول العبث بأمننا واستقرارنا، وهي تجديد لنعمة الله سبحانه وتعالى على مصر المقدرة عنده.

وأضاف عمران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ دار الإفتاء المصرية كجزء من الوطن تشعر بشعوره وتحتفل بهذه الذكرى من الجانب المتخصص لدار الإفتاء المصرية، وهو الجانب الديني والتوعوي الذي نبثه من خلاله رسالتنا التي أقامها الله سبحانه وتعالى فينا، منها بيان ضلال هذه الأفكار ومساوئها على الحياة البشرية عامة وأيضا عدائها حتي لمبادئ الدين الإسلامي.

وتابع أنّ أفكار جماعة الإخوان الإرهابية تحمل عداءً لمقاصد الشرائع الدينية التي جاءت لحفظ الإنسان، وحريصة على الاستقرار والأوطان، وأنّ توصيف الجماعة بخوارج العصر ليس بجديد أو وليد اليوم، لكن من أول نشأة الجماعة أصدره علماء الأزهر، وكان هناك بيانات علماء الأزهر وتسميتهم بالخوارج لأنهم أعداء للاستقرار، فهم ليسوا منا ولا من الوطنيين الذين يدعمون هذه الدولة، مؤكدا أنّهم إحياء لمنهج الخوارج المعروفين تاريخيا بعدائهم للأديان والأوطان والاستقرار فهي خبيثة تعمل كشأن المنظمات المفسدة عبر التاريخ.