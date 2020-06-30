تشغيل مقر "غاز مصر" وتطوير وحدة إسعاف و"مدخل السويس 2" بالشروق

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة الشروق، تشغيل مركز خدمة عملاء شركة غاز مصر لخدمة قاطني المدينة، حيث تم تخصيص الوحدتين 1، 2 بنشاط إداري بعمارة رقم 239 بمنطقة إسكان الشباب 70م شمالي، وذلك في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، تيسيرا على المواطنين لإتاحة إجراءات التعاقد والتركيبات والإستبدال داخل المدينة بدلاً من إنتقالهم خارج مدينة الشروق.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق إلى أنه تم الانتهاء من التجهيزات من قبل الشركة والمقر يستقبل المواطنين لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بمرفق الغاز.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مقر وحدة الإسعاف و"مدخل السويس 2"، مضيفا أن ذلك يأتي سعياً من الجهاز لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا الصورة الجمالية والحضارية للمدينة بمشاركة مجلس الأمناء.

وأوضح أن أعمال رفع كفاءة وتطوير مقر وحدة الإسعاف شملت تجديد المكاتب الإدارية وغرف المبيت ودورات المياه والواجهات واستحداث ساحة انتظار سيارات بجانب أعمال تنسيق الموقع حول المقر من أرصفة وأعمدة إنارة وزراعة وخلق مدخل ومخرج طوارىء لسرعة التعامل مع البلاغات الواردة للوحدة، علاوة على تجهيز موقف سيارات سرفيس بمنطقة غير مستغلة للتسهيل على السكان.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم رفع كفاءة تنسيق موقع "مدخل السويس 2" الواقع به الوحدة لتكتمل الصورة الجمالية المستهدفة لأحد مداخل مدينة الشروق المهمة.