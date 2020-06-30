رانيا محمود ياسين تنشر صورة تجمعها بوالدها وأحمد زكي وحسين فهمي

استعادت الفنانة رانيا محمود ياسين، ذكريات أولى أفلامها السينمائية في عالم الفن، بنشر أحد كواليسه، عبر حسابها على موقع انستجرام.

ونشرت "رانيا"، صورة من كواليس فيلم قشر البندق، مع أبطال الفيلم والدها محمود ياسين، وماجد المصري، بحضور حسين فهمي، وأحمد زكي، الذي كان ممسكا بـ "كلاكيت" الفيلم ضاحكا.

وعلقت "رانيا" على الصورة، بقولها "ايه رأيكم في الصورة دي".

فيلم قشر البندق، إخراج خيري بشارة، الذي ولد في مثل هذا اليوم 30 يونيه، ومن أشهر أفلامه " كابوريا، حرب الفراولة، العوامة 70، أمريكا شيكا بيكا، يوم حلو ويوم مر، آيس كريم في جليم، إشارة مرور، قشر البندق".