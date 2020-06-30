جوتيريش يشجع على التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

شجع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مصر وإثيوبيا والسودان، على التواصل لاتفاق بشأن سد النهضة، بناءً على الجهود الإيجابية للاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.

وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم جوتيريش، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في نيويورك، أمس: "الأمين العام يرحب بنتائج الاجتماع الاسثنائي للاتحاد الإفريقي (الذي جرى الجمعة) بشأن سد النهضة"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف دوجاريك: "يثني الأمين العام على الاتحاد الأفريقي لقيادته الجهود المبذولة لتسهيل التوصل لاتفاق".

وتابع: "يشجع الأمين العام مصر وإثيوبيا والسودان على البناء على الزخم الإيجابي والتوصل لاتفاق مفيد لجميع الأطراف".

وغداة اجتماع ضم كبار مسؤولي الدول الثلاث، قال الاتحاد الإفريقي، في بيان السبت، إنّه تم حل أكثر من 90% من قضايا المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، وهناك لجنة تعمل على حل القضايا العالقة، للوصول إلى اتفاق خلال أسبوعين.

وعقد مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الإثنين، جلسة خاصة لبحث الخلاف بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة.

وتعثرت المفاوضات بين هذه الدول الثلاث، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.