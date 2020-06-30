الزراعة: توفير رؤوس محسنة وراثيا لتعطي إنتاجية أعلى لصغار المزارعين

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن هناك جهود كبيرة مبذولة في ملف الإنتاج الحيواني، مثل مشروع البتلو الذي جرى إعادة إحيائه مرة أخرى مؤخرا، وهناك حوالي مليار جنيه جرى توفيرها وتمويل المزارعين بها، في أكثر من محافظة من محافظات الجمهورية، بالإضافة إلي تمويل صغار المزارعين بحد أقصى 10 رؤوس ماشية، وهذا ليس فقط تسهيل للمزارع وتحسين مستوى دخله، بل يحقق طفرة كبيرة في حجم الإنتاج الحيواني.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن رؤوس البتلو كانت تذبح على وزن من 80 إلي 100 كيلو، واليوم تذبح على وزن 400 كيلو، نتيجة الجهود التي استثمرتها وزارة الزراعة، في تمويل المزراعين لقدرتهم على شراء هذه الرؤؤس وتغذيتها، وهذا يعد 5 أضعاف الإنتاج، الذي كان ينتج من اللحوم بالإضافة لمشروع تحسين السلالات.

وتابع، أن هناك بروتوكول وقعته وزارة الزراعة، بالتنسيق مع الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، لتوفير رؤؤس محسنة وراثيا، لتعطي إنتاجية أعلى لصغار المزارعين، وبالتالي يتم التحسين من حجم الإنتاج، وفي الوقت نفسه المحافظة، على أن تكون التكلفة ثابتة، لكن الإنتاج أعلى، ما يعظم من ربحية المزارع، وأن هناك اهتمام كبير بالتحسين الوراثي، من خلال نظم التلقيح الاصطناعي، واستطعنا الاستثمار في هذا المجال بشكل كبير، للتعظيم من العائد الخاص بالإنتاج الحيواني.