تويوتا تطلق الجيل الثالث من نظام تفادي الحوادث المرورية

تشهد صناعة السيارات، تطورا دائما في مستويات الأمان، التي أصبحت كل الشركات تعمل على تحسينها بشكل كبير، للحفاظ على سلامة قائدي السيارات والمارة.

ومن ضمن الشركات التي تسهمم بشكل كبير في تطوير مستويات الأمان هي شركة تويوتا، حيث أطلقت نظام أمان لتجنب حادثة توقف سيارة أمامك، وقد اختبرتها شركة تويوتا.

وأطلقت الشركة حزمة الأمان من الجيل الثالث LSS + 2.5، التي أضافتها أول مرة في الإصدار الأخير في سيارة لكزس IS التي تم إطلاقها خلال يونيو، وستتضمن LSS + 2.5 الذي يوسع مجموعة أنظمة تكنولوجيا السلامة مثل المساعدة على منع أنواع إضافية من التصادمات، ومساعدة توجيه إضافية للطوارئ والمزيد.

ومنذ الإعلان عن هذا النظام في عام 2015، أصبحت TSS رائدة في مجال السلامة، ما يساعد على تمهيد الطريق، ليصبح النظام متوفر العديد من المركبات في جميع أنحاء الصناعة.

وفي عام 2018، قدمت الشركة الجيل الجديد من نظام TSS، مع تحسين الإدراك والأداء، بما في ذلك القدرة على اكتشاف راكبي الدراجات خلال النهار والمشاة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وبعد خمس سنوات فقط من تقديمها، أصبح نظام TSS مزود الآن، في 16 طرازًا من سيارات تويوتا، وتتضمن لكزس نظام أمان لكزس كميزة قياسية في جميع الطرازات، تهدف الشركة إلى إطلاق النظام في جميع سياراتها بحلول 2022.