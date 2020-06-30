تركيا تسجل عجزا تجاريا كبيرا في مايو بنسبة 102.7%

أظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي، اليوم، ارتفاع عجز التجارة الخارجية لأنقرة 102.7% على أساس سنوي في مايو 2020 إلى 3.42 مليار دولار.

وذكر المعهد، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز"، أن صادرات تركيا انخفضت 40.9%، وتراجعت الواردات 27.8%، مقارنة بمايو 2019.

وأرجع معهد الإحصاءات هذا التراجع إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، كما سجلت الليرة التركية، في منتصف يونيو الجاري، أدنى مستوى لها منذ نحو شهر، بهبوطها أكثر من 1% إلى 6.8610 مقابل الدولار الأمريكي.

وفقدت العملة التركية نحو 13% من قيمتها هذا العام، لأسباب من أهمها تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وبلغت الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق في مايو الماضي بواقع 7.2 ليرة مقابل الدولار الواحد، مقارنة بثلاث ليرات مقابل الدولار في سبتمبر 2016.