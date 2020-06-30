بعد فتح 6 مكاتب جديدة.. تعرف على خدمات الشهر العقاري 

أعلنت وزارة العدل افتتاح 6 مكاتب توثيق تابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بـ 4 محافظات، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة الشهر العقاري في مصر.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري للمواطنين، وأسماء فروع الشهر العقاري الجديدة، التي تم افتتاحها من قبل وزارة العدل، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري للمواطنين

يقدم الشهر العقاري العديد من الخدمات، بينها، خدمات أساسية وأخرى تفاعلية وإلكترونية، وتتضمن الخدمات الأساسية:

ـ بيع رضائي.

ـ تسجيل حكم صحة ونفاذ وإشهار إرث.

ـ إنهاء منفعة.

ـ بيع شقة أو وحدة من وحدات أي عقار.

ـ إنهاء وقف.

ـ تسجيل حكم مرسى مزاد.

ـ تسجيل حكم تثبيت ملكية.

ـ تسجيل حكم الشفعة.

ـ تنبيه نزع الملكية.

ـ إنذار الأخذ بالشفعة (إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة).

ـ تسجيل قسمة رضائية.

ـ طلبات التسجيل التي تستند بها ملكية صاحب الشأن إلى وضع اليد.

ـ قسمة قضائية.

ـ بيع رضائي لحق الرقابة مع حفظ حق المنفعة.

ـ إشهار هبة في الشكل الرسمي.

ـ إشهار تركات شاغرة.

ـ تسجيل حكم إشهار إفلاس.

ـ تسجيل عقد ايجار أزيد من 10 سنين.

ـ توثيق توكيل رسمي عام شامل (عام + بنوك).

ـ توثيق توكيل رسمي عام.

ـ توثيق توكيل رسمي عام في القضايا.

ـ توثيق توكيل رسمى عام في الضرائب.

ـ توثيق توكيل رسمي عام في الرهن العقاري.

ـ توثيق توكيل رسمي عام في صرف المعاش.

ـ توثيق توكيل في الأمور الزوجية.

ـ توثيق توكيل عام مخصص.

ـ توثيق عقد إيجار رسمي في الشكل الرسمي.

ـ توثيق محضر إيداع رسمي.

فروع الشهر العقاري الجديدة

- فرع توثيق الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة.

- فرع توثيق أبو صير بمحافظة الغربية.

- فرع توثيق فوه بمحافظة كفر الشيخ.

- فرع توثيق دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

- فرع توثيق إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

- فرع توثيق أبو المطامير بمحافظة البحيرة.