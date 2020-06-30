مراجعة نهائية "أون لاين" للأحياء لطلاب الثانوية العامة بمطروح

انطلقت اليوم، فعاليات المراجعة النهائية "أون لاين"، لمادة الأحياء والتي تنظمها مديرية التربية والتعليم بمطروح، على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لطلاب الثانوية العامة قسم علمي علوم والمقرر أداء الامتحان بها يوم الخميس المقبل.

واستعرض خبير مادة الأحياء أشرف شوقى، اليوم، أعمال المراجعة مرشحا أهم الأسئلة المتوقعة، والتى من الممكن أن يتناولها الامتحان، وركز على جميع النقاط الصعبة والتي يتوقعها.

وقال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إن مديرية التربية والتعليم تنظم مراجعات نهائية لجميع طلبة وطالبات الثانوية العامة بأقسامها الأدبى والعلمى علوم ورياضة، إلكترونيا من خلال البث المباشر على صفحة المديرية، ضمن الإجراءات الوقائية التى نتخذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأضاف "النيلى"، أن هذه المراجعات هي خدمة مجانية تقدمها المديرية لطلاب الثانوية العامة متمنيا لهم التوفيق والنجاح.