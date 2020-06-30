أديب: أزمتا ليبيا وإثيوبيا هدفهما تعطيل الإصلاح المصري

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عماد الدين أديب أننا يجب أن ندرك أن ما يحدث معنا في ليبيا وفي إثيوبيا من تهديد للحدود الغربية ومن مصادر المياه.

وقال أديب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن ما يحدث في ليبيا هو استنزاف واستدراج الطاقة المصرية سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيًا في نزاعات إقليمية طويلة المدى توقف الإصلاح في مصر الذي يقوده الرئيس السيسي خلال 7 سنوات.

وتحدث أديب عن الإنجازات التي تم عرضها في احتفال افتتاح الرئيس السيسي بعدد من المشروعات القومية مضيفًا: "الدولة لو مستنفرة في حرب أو صراعات لا يمكن إنها تعمل مشروعات إعمار وتحسين خدمات بـ4.5 تريليون واللعبة الكبيرة هي محاولة استنزاف مصر في صراعات إقليمية".

واستغرب أديب من توازي مشكلة الحدود الغربية مع مشكلة سد النهضة في نفس الوقت وأنه في الحالتين الطرف الخفي تركيا وقطر في إثيوبيا وليبيا، مضيفًا: "علينا أن نعرف ما يحاك لنا وليس غريبا أن يحدث اجتماع للتنظيم الدولي للإخوان الأسبوع الماضي ليكون هناك تنشيط لأي قلاقل في المنطقة أو في سيناء لإضعاف الموقف المصري بالتواكب مع أزمتي إثيوبيا وليبيا".

وتابع: "المشروع الآن هو كيف يمكن أن توقف حالة التقدم المصري ومصر القوية خطر على المشروع القطري التركي في المنطقة".