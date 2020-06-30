من مقال صحفي لفيلم سينمائي.. مراحل تنفيذ "الإرهاب والكباب" لوحيد حامد

يحتفل الكاتب الكبير وحيد حامد، بعيد ميلاده السادس والسبعين، غدا الأربعاء، حيث أنه من مواليد أول يوليو عام 1944، ونشأ بقرية بني قريش مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وحصل علي ليسانس الآداب قسم اجتماع عام 1965.

وأثرى حامد، السينما بالعديد من الأفلام المميزة على مدار مشواره، ولعل أبرزها فيلم "الإرهاب والكباب"، من بطولة الفنان عادل إمام، الذي كشف كاتبه أنه كان يعتزم كتابته كمقال لنشره في جريدة "روز اليوسف"، وبالفعل كتبه داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وتركه على طاولته من أجل ممارسة رياضة المشي.

وأضاف حامد، في مقابلة تليفزيونية معه: زارني المنتج عصام إمام، شقيق عادل إمام، وجلس علي الطاولة أثناء ممارستي لرياضة المشي، واطلع علي المقال، وسألني "ايه اللي أنت بتكتبه ده؟" فقلت له: "ده مقال" فرد "لأ.. ده فيلم.. اعمله فيلم وأنا هنتجه".

وتابع: أغراني عصام إمام بكلامه، وطلبت منه مهلة للتفكير لمدة يومين، وبعدها حسمت قراري بالموافقة، وصنعت قضية من هذا الفيلم ووضعت خطوطه الدرامية.

ويشارك في بطولة "الإرهاب والكباب"، يسرا، كمال الشناوي، أحمد راتب، علاء ولي الدين، أشرف عبدالباقي، إنعام سالوسة، يوسف داود، عائشة الكيلاني وكوكبة من النجوم، من إخراج شريف عرفة.