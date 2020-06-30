جامعة سوهاج تعلن مواعيد امتحانات الفرقتين الرابعة والخامسة بكلية الطب

وافق مجلس جامعة سوهاج في جلسته رقم 157 لشهر يونيو، برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، على بدء امتحانات الفرقة الرابعة من كلية الطب البشري يوم 15 اغسطس المقبل، على أن تبدأ امتحانات الفرقة الخامسة يوم 29 من نفس الشهر.

كما وافق المجلس على استبدال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لبرنامج التأهيل التربوي برسائل بحثية، وذلك للعام الجامعي 2020/2019.

وأقر المجلس الاكتفاء بنتيجة الفصل الدراسي الأول للتدريس المصغر لطلاب الدبلوم العامة "نظام العام الواحد"، على أن يُقيم الطلاب فيه من 100 درجة، مع إجراء تخلفات الطلاب ممن تغيبوا عنه في الفصل الدراسي الاول، ويتم ذلك إلكترونيًا أو يأي وسيلة أخرى، بما يحقق الغاية من التدريب، ويراعى سلامة الطلاب والهيئة التدريسية.

كما وافق المجلس على بدء امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية بنظاميها العام الواحد والعامين، والدبلومة الخاصة في التربية، الدبلومة المهنية يوم السبت الموافق 29 اغسطس المقبل.

وعلى جانب آخر، وافق المجلس على تعيين أستاذ مساعد في وظيفة أستاذ بكلية الآداب قسم مكتبات، وتعيين 7 أساتذة مساعدين بكليات العلوم، والآداب، والطب، والتمريض، وكذلك تعيين 6 مدرسين بكليات العلوم والآداب والطب، كما منح المجلس درجة الدكتوراه الى 6 باحثين، ودرجة الماجستير الى 10.

وفي نهاية الجلسة، وافق المجلس على قبول هدايا وتبرعات بقيمة مليون و600 ألف جنيه، تشمل ألبان للأطفال الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائي، ومستلزمات طبية وأجهزة تعويضية، مع توجيه خطابات شكر للجهات المتبرعة.