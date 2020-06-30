Cineworld تؤخر إعادة فتح دور العرض في المملكة المتحدة إلى آخر يوليو

أجلت Cineworld، إعادة فتح دور العرض في بريطانيا وأيرلندا إلى يوم 31 يوليو، بعدما كان مقرر فتحها للجمهور يوم 10 يوليو.

وجاء قرار Cineworld، بعد تأجيل طرح فيلم Tenet للمخرج كريستوفر نولان، الذي تضع عليه صناعة السينما الكثير من الآمال، على أمل جذبه للجماهير لقاعات السينما بمجرد طرحه.

وأصدر Cineworld بيان جاء فيه: "تماشيًا مع التغييرات الأخيرة في تواريخ إصدار الأفلام، اتخذنا قرارًا بنقل تاريخ إعادة افتتاحنا إلى 31 يوليو، نأمل أن نتمكن من إعادة فتح أبواب جميع Cineworld دور السينما في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا في ذلك الوقت"

وأضاف البيان: "نحن نعرف كم كنت تفتقد السينما، ويسعدنا أن نرحب بك مرة أخرى في Cineworld قريبًا مع عرض الأفلام الرائعة، بما في ذلك "مولان" و"تينيت" وغيرها الكثير، نشتاق للعودة".

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها.