نائبة تشيد بكلمة وزير الخارجية أمام مجلس الأمن: قوية وحاسمة

أشادت منى منير، عضو مجلس النواب، بكلمة الوزير سامح شكري، وزير الخارجية، أمام مجلس الأمن لاستعراض الموقف المصري من سد النهضة.

وقالت النائبة في بيان لها، إنّ الكلمة كانت قوية حاسمة محددة النقاط وحازمة، وتضمنت تأكيد رفض مصر للتوجه الإثيوبي في ملء السد بشكل أحادي، ودون احترام الاتفاقيات والقانون الدولي.

وأضافت أنّ الوزير أكد خطورة ملء بحيرة السد دون مشاركة ثلاثية، وتأثير ذلك على حياة 100 مليون مصري، كما تضمنت ترحيب مصر بأن تستفيد إثيوبيا بمشروعات تنموية، لكن دون الإضرار بمصالح السودان ومصر.

وتابعت: رفع مصر الأمر لمجلس الأمن وإحالته للاتحاد الأفريقي كمسؤول إقليمي، خطوة جيدة قد تستفيد منها مصر والسودان، ومخاطبة الدول الأفريقية الشقيقة في شرح مضار الخطوات الإثيوبية المنفردة على شعب مصر والسودان وحصتهم في مياه النيل.