مصر تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو.. يوم الخلاص من الإرهاب الإخواني

يحتفل المصريون في الداخل والخارج بذكرى ثورة 30 يونيو، الثورة الشعبية التي خرج بها ملايين المصريين مدافعين عن هويتهم ومطالبين باسترداد وطنهم من الجماعة الإرهابية التي أرادت الاستيلاء على الوطن وسلب المصريون هويتهم.

وتصدر هاشتاج "ثوره_30_يونيو" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث عبر كل من المصريين عن فخره واعتزازه وسعادته بذكرى الثورة المجيدة على طريقته الخاصة.

وكتبت إحدى الفتيات على "تويتر" باسم دعاء أحمد: "مشهد تاريخي.. أكبر صفعة لأردوغان وحريم السلطان.. انهارت أحلامهم في كل الوطن العربي عندما نهض ملايين المصريين كالمارد لإنقاذ بلادهم من حكم جماعة إرهابية فككت مفاصل الدولة المصرية.. جماعة حكمت مصر عام في غفلة من الزمان"، فيما كتب شاب يدعى أحمد: "وأشهد أن لا ثورة إلا ثورة 30 يونيو".

وكتبت أمل عبد الله: "ثورة 30 يونيو يوم من عمر الوطن لا يمكن ننساه.. يوم الخلاص من المحتل الإخوانجي وعقبال الخلاص من كل ديولهم ودلاديلهم وصبيان عوالمهم.. تحيا مصر وعاش السيسي"، وكتب أبو علي: "ثورة 30 يونيو من أعظم الثورات في تاريخ البشرية خرج فيها أغلب أفراد الشعب المصري، غيروا مخططات دول غيرت الواقع الأسود اللى كانوا عايزينا نعيش فيه خرج المصريين بالملايين يرفضون حكم الجماعة الإرهابية واستجاب لهم جيش مصر العظيم".

وكتب محمد عزت: "إنها ثورة 30 يونيو ياسادة"، وكتبت إنجي حسن: "لحظة إعادة هيبة مصر.. تحيا مصر.. ثورة 30 يونيو"، وكتبت آية محمد: "ذكرى تعامد الكف التاريخي على قفا الإخوان"، وكتبت إيمي: "ذكرى أجمل أيام حياتى.. ثورة 30 يونيو إرادة شعب"، وكتبت فاتن سلامة: "30 يونيو نهاية حلم الخرفان وسيدهم أردوغان".