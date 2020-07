رحيل الممثلة ليندا كريستال الحاصلة على جائزتي جولدن جلوب

توفيت الممثلة الأرجنتينية ليندا كريستال، الحالصة على جائزتي جولدن جلوب عن عمر ناهز 89 عاما.

وقال ابنها جوردان ويكسلر لصحيفة نيويورك تايمز أنها رحلت عن الحياة في منزلها في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا بأمريكا.

وشاركت ليندا كممثلة، في أكثر من 40 عملا فنيا، أولها عام 1952 من خلال ظهورها في فيلم Cuando levanta la niebla.. وآخرها عام 1988 من خلال ظهورها في مسلسل General Hospital.

وترشحت ليندا كريستال، لـ 3 جوائز جولدن جلوب، وحصدتها مرتين، الأولى عام 1959، كأفضل وجه صاعد، بعد ظهورها في فيلم The Perfect Furlough. والثانية عام 1970 كأفضل ممثلة بعد ظهورها في مسلسل The High Chaparral.

ومن الأعمال التي شاركت فيها ليندا كريستال، Two Rode Together، وLegions of the Nile، وEl diablo desaparece