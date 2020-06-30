مكالمات سرية لترامب: لم يكن يعلم بخطط أردوغان في الشرق الأوسط

فضح الصحفي الأمريكي "كارل برنستين" كل المكالمات السرية بين ترامب ورؤساء آخرين، وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مستندا إلى وقائع ومستندات رسمية.

وقال "كارل" إن حالة من التكبر تسيطر على ترامب حينما يتطرق إلى الحديث عن الرؤساء الآخرين، لكنه يفضل كثيرًا التحدث عن الرؤساء الذين سبقوه مع أردوغان وبوتين، كما أنه سب جورج بوش وأوباما أكثر من مرة أثناء حديثه مع "أردوغان"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وبسبب حماقات "ترامب" أثناء تحدثه مع "أردوغان" و"بوتين" قدم لهم العديد من التنازلات المادية والسياسية كنوع من الرشوة، بحسب الصحفي الأمريكي.

وأشار الصحفي إلى أن ترامب يفضل التحدث مع أردوغان كثيرًا حتى إنه من الممكن أن يتصل به مرتين في الأسبوع، لكن مسؤولي البيت الأبيض منزعجين جدا من علاقة ترامب وأردوغان، فالأخير دائمًا ما يطلب من "ترامب" الكثير من التنازلات السياسية، وأن "ترامب" لم يكن على علم بالكثير مما يقوم به أردوغان في الشرق الأوسط وسوريا.

وقال الصحفي الأمريكي أن ترامب وجه السباب للكثير من رؤساء دول، ألمانيا، وفرنسا، وإنجلترا وكندا، واصفا إياهم بـ"الأغبياء".