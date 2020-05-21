تكثيف حملات التطهير ومحاضرات التوعية الوقائية من كورونا بالشيخ زويد

قام قسم التطهير والتعقيم التابع لقسم الملاريا بمديرية الصحة بمدينة الشيخ زويد بالتنسيق مع مجلس المدينة لتنفيذ أكبر عملية رش وتعقيم لشوارع المدينة والمحال التجارية.

وقال إيهاب بكير نائب رئيس مجلس المدينة، إنه تم تعقيم وتطهير شارع سوق الثلاثاء والمحال التجارية والمداخل والميادين بشارع السكة الحديد والمستشفى.

وأضاف "بكير" أن المستهدف هو جميع أحياء المدينة، وأن عملية الرش والتعقيم جاءت بالتنسيق أيضا مع مراكز الشباب والأندية لنشر التوعية المجتمعية بين الشباب بضرورة منع الزحام وإزالة القمامة أولا بأول وعدم ترك المسببات لعملية تناقل الأمراض المعدية.

وقال حسين أبو الحج مدير الشباب والرياضة في الشيخ زويد، إنه أصدر تعليمات لمراكز الشباب والأندية بالمدينة بنشر التوعية بالتنسيق مع شيوخ الأوقاف ومسؤولي التربية والتعليم، وأضاف أن طلائع الشباب بمركز شباب الكوثر قامت بتنظيم صفوف الأهالي بمكتب بريد حي الكوثر بنطاق الشيخ زويد.