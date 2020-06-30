الهجرة: نستغل الأعمال الفنية في تعريف المصريين بالخارج بوطنهم

قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه أثناء أزمة فيروس كورونا وتوقف الرحلات والبرامج الخاصة بتعريف المصريين في الخارج بشؤون بلادهم، تم اللجوء لأساليب أخري مثل ترجمة آخر 3 حلقات من مسلسل الإختيار باللغة الإنجليزية والفرنسية، كما نعمل على ترجمة فيلم الممر، إذ نحاول قدر الإمكان تعريفهم بالدولة المصرية وتحدياتها من خلال هذه الأعمال الفنية.

وأضافت مكرم، خلال حوار لها على فضائية إكسترا نيوز، أنه عندما أطلقت وزارة الهجرة مبادرة العودة للجذور مع الجانب اليوناني والقبرصي وشرف هذه الاحتفالية الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس اليوناني والقبرصي، جاء ذلك تأكيدا على رسالة للعالم بدور مصر في استضافة كل الجاليات، فالكثير من الجاليات الأجنبية تعيش على أرض مصر، فمصر تستوعب كل الجنسيات والثقافات والديانات.

وأكدت الوزيرة استمرار مبادرة العودة للجذور، وأشارت إلى أنها التقيت في الجمعة الماضية عبر تطبيق زووم مع نظيرها من الجانبين القبرصي واليوناني، وتم الإتفاق على استكمال هذه المبادرة من خلال ورش عمل من الأطباء المصريين في الخارج فيما يتعلق بأزمة كورونا.

وتابعت، أن ما قبل الأزمة كان هناك اتصال مع وزراء الهجرة في دول أخري والتقيت بهم وكان من المهم تبادل ما يتعلق بخبرة وزارة الهجرة في التواصل مع المصريين في الخارج، واهتمام الدولة بالقوي الناعمة وأهمية الاستفادة بها ليس فقط من خلال دعم السياحة، الاقتصاد، والمشروعات التنموية ولكن أيضا دعم القضايا الإقليمية والدولية التي تصب في مصلحة الوطن.