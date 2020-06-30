استرداد 4 أفدنة وإزالة 6 تعديات بالبناء المخالف بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تواصل أعمال إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بهدف القضاء على حالات البناء العشوائي والمخالف لأحكام القانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تحرير محاضر بالواقعة، وتحويلها للنيابة العسكرية.

وأوضح المحافظ، أن المخالفات رُصدت عن طريق وحدة المتغيرات المكانية، حيث أسفرت عن إزالة حالتي تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة وكذلك الخاصة بأملاك الري، مشيرًا إلى حالتي استراد لأراضي زراعية على مساحة 4 أفدنة و16 قيراطًا بقرى مركز المنيا.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي حملة إزالة مكبرة بالمدينة، أسفرت عن إزالة حالتي تعد على مساحة 7 قراريط.

وشدد المحافظ، على تكثيف الحملات لإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.