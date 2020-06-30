لدورهم في مواجهة كورونا.. محافظ سوهاج يكرم 16 عاملا بالقطاع الطبي

كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، 16 من العاملين بالقطاع الطبي بالمحافظة، تقديرًا لما بذلوه من مجهودات وتضحيات خلال الفترة الماضية فى مواجهة انتشار جائحة كورونا.

وأكد محافظ سوهاج، خلال لقائه بالمكرمين، دعمه الدائم لجيش مصر الأبيض، وتوفير كافة أوجه الدعم لجميع العاملين بالقطاع الطبي من أطباء، وتمريض، ومسعفين، وفنيين، وإداريين، وعاملين، مشيرًا إلى أن الدولة تقدر وتثمن مجهودات العاملين بالقطاع الطبي.

وأشار "الفقي" إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكريم العديد من العاملين بالقطاع الطبي بالمحافظة، تقديرًا لجهودهم المخلصة، وتفانيهم فى أداء مهام عملهم، وتضحياتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد وعلاج المصابين.

يُذكر أن المكرمين اليوم من هيئة الإسعاف فرع سوهاج، هم الدكتور هاني محمود فؤاد مدير عام هيئة الإسعاف المصرية فرع سوهاج، ومحمد بخيت محمد "مشرف أول"، ومحمد السيد أحمد "مسعف"، وصابر فتحي محمد "سائق".

ومن المركز التخصصى للقلب والجهاز الهضمي، تم تكريم الدكتور عماد الدين محمود الحديدي مدير المركز، والدكتور محمد عثمان أحمد استشاري القلب، ومحمد حسن النادي المدير المالي والإداري، وسناء رمضان عبد العال رئيس التمريض.

كما تم تكريم عدد من العاملين بمستشفى سوهاج العام، وهم أخصائي العناية الدكتور هيثم سيد محمد، وفني المعمل مينا خلف عدلي، والممرض محمد أشرف صالح، ومسئول شبكة الغازات بالمستشفى وممدوح محمود عبدالمجيد.

ومن مستشفى الحميات بسوهاج، تم تكريم الدكتورة كاترين يوسف فهيم طبيبة، والفني سارة حمادة عبدالكريم، والممرضة سالي نصري خلف الله، والعامل ممدوح السيد عمران.