نشأت الديهي: أردوغان "أبو لهب" هذا الزمان.. يُخطط لاعتقال كمال أوغلو

وصف الإعلامي نشأت الديهي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ "أبو لهب" هذا الزمان أو المتنبي العثماني، فذكر أن أردوغان تواصل مع الشباب عبر يوتيوب لرفع شعبيته، ولكن المفاجأة أن 400 ألف من الشباب التركي فقط تواصلوا معه، بينهم 350 ألف رفضوا الفيديو وأكدوا لأردوغان أنهم لن ينتخبوه مرة أخرى، و72 ألف شخص فقط أيدوه، ما دفعهم لإغلاق التعليقات على الفيديو.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن إعلام أردوغان وصف يوتيوب بالموقع المزيف بعد إحراج الشباب التركي له، مؤكدًا أن لديه معلومات بأن هناك نية أردوغانية وتوجه من الحكومة التركية لاعتقال زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو.

وتساءل الإعلامي: "هل هذه المعلومات سيتم تأكيدها خلال الأيام القادمة باعتقال كمال أوغلو؟"، موضحًا أن هذه المعلومات استخباراتية صادرة عن الرئيس السابق لإدارة المخابرات بالمديرية العامة للأمن بولنت أوراك أوغلو، في مقال له، وهو مرفوع عليه 39 قضية من حكومة أردوغان، " هذا الخبر صادم حال حدوثه لكنه حقيقي، أردوغان سبق وأن اعتقل عبد الله أوجلان، مؤسس حزب العمال الكردستاني منذ 21 عاما".