فتح باب التحويلات والنقل الداخلي لطلاب معهد التمريض بجنوب سيناء

أعلن الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، فتح باب التحويلات والتنقلات الداخلية للعام الدراسي 2021/2020، لطلبة وطالبات المعهد الفني للتمريض نظام الخمس سنوات بكافة مدن المحافظة، وفقًا لمحل الإقامة المقرر لكل طالب وطالبة.

وقال إن القرار يأتي حرصًا على تلبية رغبات الطلاب وأولياء الأمور، ومساعدتهم في الالتحاق بالفصول الدراسية المقررة، وفقًا لمحال إقامتهم.

من جهته، أوضح الدكتور محمد عبدالحي مدير إدارة التدريب بالمديرية، أنه تقرر فتح باب التحويلات والنقل الداخلي لمدة أسبوعين، بشرط تقديم طلب من ولي الأمر بالنقل إلى إدارة التوجيه والمدارس بالمعهد الفني بطور سيناء، مرفقًا به الأسباب الموضوعية للنقل، وبحث الحالة من قبل الأخصائي الاجتماعي بالمكان المنقول منه وإليه.