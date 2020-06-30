تسليم جثامين ضحايا مصابي كورونا بحريق مستشفى بدراوي بالإسكندرية لذويهم

سلمت مشرحة مستشفى صدر المعمورة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جثامين ضحايا حريق المستشفى الخاص الذي نشب أمس وأسفر عن مصرع 7 من مصابي فيروس كورونا و إصابة 9 آخرين.

وقال مصدر طبي بمستشفى صدر المعمورة، إن جثامين ضحايا حريق مستشفى بدراوي التخصصي نُقلت إلى مشرحة المستشفى أمس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

واضاف أنه جرى تسليم 5 جثامين إلى ذويهم مساء أمس، فيما سُلمت جثمانان آخران متوفيين لأسرتهما صباح اليوم.

وأكد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة أثناء التعامل مع الحالات، حرصًا على الصحة العامة.

يذكر أن حريقًا اندلع في وحدة العناية المركزة المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا بالمستشفى، ما أسفر عن مصرع 6 رجال وسيدة، تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 73 سنة، نتيجة اختناقهم وانقطاع الكهرباء عن أجهزة التنفس بسبب الحريق.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الحريق أسفر أيضًا عن إصابة 9 أشخاص آخرين من العاملين، موجهًا كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.