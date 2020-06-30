"هيموفيليا" وكورونا يهددان موظف بمطاحن شمال القاهرة.. والشركة: سنبحث حالته

طالب محمد نور، الموظف بشركة مطاحن شمال القاهرة، والتابعة لوزارة التموين، بمنحه إجازة اسثنائية، باعتباره مريض "هيموفيليا"، والتي تعد إحدي الأمراض المزمنة التي قد تسبب لصاحبها نزيفًا في أي وقت.

وقال الموظف بشركة المطاحن لـ"الوطن": "للأسف حياتنا معرضة للخطر، فرغم استثناء أصحاب الأمراض المزمنة من الذهاب لعملهم، إلا أنني فوجئت بإلغاء الإجازات الاستثنائية لنا من جهة العمل".

وذكر "نور" البالغ من العمر 27 عامًا، أن "هيموفيليا" تعني النزف الوراثي: "هلاقيها من النزيف من ناحية، ولا من عدم وجود مناعة وسهولة الإصابة بفيروس كورونا من الناحية الأخرى".

وأضاف، رغم أن جهة العمل على علم بطبيعة مرضي، وأنني أحد أصحاب الأمراض المزمنة، لكنهم رفضوا مد الإجازة لي، وقالوا لي "ليس لنا علاقة عندك مناعة أم لا"، وبناء عليه تقدمت بشكوى لمسؤولي وزارة التموين، الذين قالوا لي "هنرد عليك بعد شهر".

وأوضح "خلال تلك الفترة، وبسبب ظروف جائحة كورونا، وعدم وجود مناعة، ستكون حياتي معرضة للخطر الداهم"، مشيرًا إلى أنه فوجئ بأن زملائه مطالبون للذهاب إلى العمل دون استثناء.

وأشار "نور" إلى أن إصابته بالنوع الأول من المرض تسببت فى تشويه وتلف مفاصله، والتي لم تعد تعمل بصورة طبيعية، حتى أصبح غير قادرًا على الحركة.

بدورها قالت نشوى زكي مسؤول القطاع الإداري بشركة مطاحن شمال القاهرة لـ"الوطن"، إنه سيتم حصر الحالات المرضية المزمنة بما فيها "نور"، والذي يعاني من نقص المناعة، مشيرة إلى إلى أنه ربما يحضر للعمل عدة أيام فقط، وعقب الحصر لن يُطبق عليه قرار العودة الطبيعية للعمل.