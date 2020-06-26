علاج 1333 مريضا حصاد الأسبوع الأول من مبادرة الأمراض المزمنة بالقليوبية

أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية استمرار العمل بالمبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار "100 مليون صحة" لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالإضافة إلى القوافل العلاجية.

أشار وكيل الوزارة إلى أن إجمالي المترددين علي القوافل العلاجية في الأسبوع الأول هو ١٣٣٣ مواطن ومواطنة للكشف وصرف العلاج وعمل قرارات نفقة الدولة حيث جري صرف علاج ٦٢٩ مريض وعدد القرارات الجديدة على نفقة الدولة ٤١٨ وعدد القرارات السابقة التي تم تجديدها ٢٨٦.

وناشد وكيل الوزارة المرضى أصحاب الأمراض المزمنة التوجه إلى أقرب وحدة من واحدات تقديم الخدمة لمتابعة حالتهم الصحية وصرف العلاج لمدة تكفي ثلاثة أشهر قادمة مشيرًا إلى أن أماكن الخدمة حاليآ هي مركز طبى بنها ومركز طبى مشتهر إدارة طوخ ومركز طبى القناطر إدارة القناطر الخيرية ووحدة الهادى إدارة الخانكة و مركز طبى طحانوب إدارة شبين القناطر و مركز طبى بهتيم إدارة شبرا شرق ومركز طبى عثمان إدارة شبرا غرب.