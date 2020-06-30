روسيا: الاختبارات السريرية للقاح مضاد لـ "كوفيد-19" تبدأ قريبا

أفاد رينات مقصودوف، المدير العام لمركز "فيكتور"، بأن الاختبارات السريرية للقاح مضاد لـ "كوفيد-19"، ستبدأ في 15 يوليو المقبل، وقد تم اختيار المتطوعين.

وقال "مقصودوف" في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إنه من المنتظر أن تبدأ الاختبارات السريرية يوم 15 يوليو المقبل، حيث سيشارك فيها 300 متطوع، تم اختيارهم وفق المتطلبات الصحية اللازمة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف، ستنتهي المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية في شهر سبتمبر، فإذا أكدت نتائج الاختبار عدم خطورة اللقاح وفعاليته، فسوف تبدأ مرحلة تسجيله، مشيرًا إلى أنه من الضروري التأكيد، على أن متابعة الحالة الصحية للمتطوعين ستستمر حتى بعد مرحلة تسجيل اللقاح".