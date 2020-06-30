فيديو.. نقل جثمان المغني الإثيوبي هاشالو هونديسا إلى مسقط رأسه

تفجرت احتجاجات كبيرة في إثيوبيا صباح اليوم، إثر مقتل المغني الشاب وكاتب الأغانى الشهير هاشالو هونديسا، رميا بالرصاص مساء أمس.

وشهدت مدن عدة تظاهرات وأعمال شغب وعنف، تسببت في وقوع مئات الإصابات، في وقت تحدثت تقارير غير رسمية عن مقتل 10 ضحايا.

وقطعت السلطات الإثيوبية، خدمات شبكات الإنترنت والاتصالات، وتسبب مقتل هاشالو في صدمة كبيرة وسط قومية الأورومو.

Copy

عرف الراحل بغنائه الثوري عن آمال وغضب شعب الأورومو، من خلال الكلمات الثورية لتحدى القمع وكسر الخوف.

وقال مفوض شرطة أديس أبابا، إنه تم اعتقال عدة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل.

وكتب مؤسس موقع "OPride" الإخبارى المستقل في تغريدة على تويتر "الكلمات تخونني اقرأوا هذا التقرير عن هاكالوا هونديسا لعام 2017، الذي يبرز تحديه وكلماته الجريئة وجهوده الشجاعة للتعبير عن التوق الجماعي للتغيير في إثيوبيا.. أسطورة حياتها أوقفت.. استرح بقوة، عزيزي هاسي.. لن ننسى أبدا".

وتم نقل جثمان هاشالو الآن إلى بلدة أمبو، على بعد حوالي 100 كيلومتر غرب أديس أبابا.

في وقت لازالت الشرطة تفرق حشود المتظاهرين الذين يحرقون الإطارات، بالغاز المسيل للدموع، بينما تسمع أصوات الرصاص في مختلف أحياء أديس أبابا.