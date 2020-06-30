حملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية بمواقف السيارات بأبو قرقاص

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص في جنوب المنيا، حملة مكبرة على مواقف سيارات الأجرة والأتوبيسات، لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة ارتداء الكمامات.

وأسفرت الحملة التي قادها الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، عن ضبط سيارات ميكروباص "أجرة" مخالفة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وسحب رخصة القيادة، وتفعيل قرار تحصيل الغرامة المالية على غير الملتزمين، تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.

وكلف رئيس المدينة مدير إدارة المواقف بمنع سير أي سيارة لا يلتزم سائقوها بارتداء الكمامة وكذا الركاب، مؤكدًا أنه لن يُسمح لأحد بمخالفة القرار الصادر.

وخلال الحملة أشاد رئيس المدينة بالتزام عدد كبير من سائقي السيارات، بتنفيذ القرارات موجهًا لهم التحية والتقدير لوعيهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتخذها مركز أبوقرقاص لمواجهه فيروس كورونا المستجد.