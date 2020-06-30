تونس: نرفض بشكل قاطع التدخلات الخارجية في ليبيا

أكدت تونس رفضها القاطع للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا، ودعمها المتواصل لجهود الأمم المتحدة لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية أن وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الريّ، ذكّر خلال لقاء جمعه مع سفيري الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وليبيا "دونالد بلوم" و"ريتشارد نورلاند"، بأهمية دول الجوار في مرافقة المسار السياسي والدستوري وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة حتى تتفرغ ليبيا وجوارها إلى خوض رهانات التنمية والبناء، وفقا لما نشره موقع "بوابة أفريقيا" الإخباري.

وجدد الريّ خلال اللقاء الذي عقد في تونس اليوم الثلاثاء التأكيد على موقف تونس الثابت من الملف الليبي والقائم على التمسك بالشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى ضرورة المحافظة على المسار السياسي كسبيل أوحد لحلّ الأزمة الليبية وفقا لأحكام الاتفاق السياسي وفي إطار حوار ليبي-ليبي من شأنه أن يضفي إلى حل دائم وشامل لهذه الأزمة، مثمنا الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الاتجاه.

وأكد الري أن الشعبين التونسي والليبي تجمعهما أواصر أخوة متينة وعلاقات تاريخية، لافتا إلى أن تونس تعمل على الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار ليبيا والمنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الهادفة للدفع في اتجاه التسوية السياسية الشاملة للأزمة في البلاد كما جرى تبادل وجهات النظر بخصوص المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل لوقف إطلاق النار في ليبيا والإسراع باستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.