خالد صديق: لولا اهتمام الرئيس بعد 30 يونيو لما طورت العشوائيات

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن ثورة تطوير العشوائيات، انبثقت عن ثورة 30 يونيو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "لولا اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا، لما تم تطوير العشوائيات، وهناك ارتباط وثيق بين ثورتي تطوير العشوائيات، وثورة 30 يونيو".

وتابع: أن حجم مصروفات صندوق تطوير العشوائيات تجاوزت 25 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى الآن، مشيرًا إلى أن قيمة الأراضي التي جرى إقامة المشروعات عليها، تقدر بنحو 24 مليار جنيه، بخلاف 10 مليارات جنيه ستنفق على المناطق غير الآمنة و318 مليار جنيه في رؤية 2030 على غير المخطط و44 مليار جنيه على الأسواق العشوائية.

وأردف: "لدينا مشروعات كبيرة في القاهرة مثل الخيالة ومعًا وأهالينا 1 و2، والإسكندرية فيها مشروعات بشاير الخير، وهناك الرويسات في جنوب سيناء، ومنطقة الطابية في مرسى مطروح والعديد من المناطق في سوهاج والمنيا والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين، ومحافظات مصر كلها فيها مشروعات".

وواصل: "بنهاية هذا العام سنكون قضينا على العشوائيات غير الآمنة في مصر، وبالنسبة لمشروع مثلث ماسبيرو فإن الأهالي تسكن على حساب الصندوق، وهناك مشروع آخر في العبور الجديدة لتطوير منطقة سور مجرى العيون، وهناك مشروع جديد في حدائق أكتوبر بسبب زيادة السكان في الهرم".