12 يوليو.. مزاد علني لبيع سيارات وبضائع جمارك السويس والسخنة ونويبع

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، تنظيم مزاد علني يوم الأحد 12 يوليو لبيع سيارات وبضائع جمرك السويس والسخنة ونويبع، بقاعة النادي المصري القاهري، في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، الساعة الثانية عشرة ظهرا، كالتالي:

أولا: سيارات جمرك السويس والسخنة ونويبع

تضم سيارات ملاكي وبيك اب ونقل ماركات "ميتسوبيشي، هونداي، كيا، jmc ، همر، فورد، تويوتا، مرسيدس، نيسان، بيجو، bmw ".

ثانيا: بضائع جمارك السويس والسخنة ونويبع

وتضم بضائع "أقمشة، مستحضرات وأدوات تجميل، رخام وجرانيت، مجروش وحبيبات كيماوية، سوائل كيماوية مختلفة، طوب اسمنتي، لمبات ولوازم إضاءة، ألعاب ملاهي، خيوط، ملابس متنوعة، أجهزة وأدوات ومستلزمات طبية، قطع غيار سيارات، أدوية، أدوات مائدة".

تعقد جلسة المزاد، بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا، تطلب كراسة الشروط والمواصفات، من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي، بالدقي.

ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع من دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، يُعد شراء كراسة الشروط شرطا من شروط دخول المزاد وتبلغ قيمتها 400 جنيه، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد.

تطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها، ويسدد 30% فور رسو المزاد، وباقي الثمن خلال 15 يوما، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.