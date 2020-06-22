طرح 9 شواطئ للإيجار في مزاد علني بالإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الاثنين، إجراء مزايدة علنية لتأجير 9 شواطئ بنظام حق الاستغلال لمدة ثلاث سنوات.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، أن المزايدات ستُجرى لكل شاطئ على حدة خلال أيام 7 و8 و9 و12 و13 و14 و15 و16 و19 يوليو المقبل.

وأضاف البيان الصادر ،عن الإدارة، أن الشواطئ المقرر طرحها خلال المزايدات هي شاطئ وانلي المميز "المندرة 2 سابقا"، والفنار المميز "أبو هيف الشرقي سابقًا"، وأبو هيف المميز "أبو هيف الغربي سابقا"، وشاطئ وكافيتريا السلسلة".

كما تشمل الشواطئ، طاحونة المندرة السياحي، والعصافرة المميز "العصافرة الشرقي"، وفريسكا المميز "ميامي المميز سابقًا"، وسيدي بشر المميز "سيدي بشر 1 سابقًا"، وإيناس حقي " أبو هيف سابقًا".

وأكد البيان أن قيمة شراء كراسة الشروط لكل شاطئ على حدة تتراوح بين 399 و599 جنيهًا، وتُطلب من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية.

وأشار إلى أن قيمة تأمين المزاد لكل شاطئ تتراوح بين 120 إلى 350 ألف جنيهًا، لافتًا إلى أن المزايدة ستُجرى وفقُا للقانون 182 لسنة 2018.