التموين: تعديل مواعيد صرف السلع من 9 صباحا حتى 9 مساء

أصدر الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية قرار يقضي بتعديل مواعيد صرف السلع التموينية من المنافذ التموينية لتبدأ من الساعة 9 صباحاً الي الساعة 9 مساءا، بدلاً من الساعة 7 صباحا الي الساعة 7 مساءا .

وأشار المصيلحي أن قرار التعديل لتلك المواعيد يأتي لتسهيل عملية صرف السلع التموينية للمواطنين واتاحة فرصة كبيرة من الوقت في اليوم الواحد لمدة ١٢ ساعة للسماح لهم لصرف كل احتياجاتهم من السلع التموينية، ويأتي القرار متسقاً مع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، بعد قرار تنظيم عمل المحال التجارية لتكون حتي التاسعة مساءً.

ومن ناحية أخرى أكدت شركتي الجملة (العامة/ المصرية) والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتؤكد بأنه قد تم تسليم كافة السلع التموينية لكل منافذ الصرف لصرفها لمستحقي الدعم علي بطاقة التموين بداً من الغد 1/7/2020، وأكدت شركتي الجملة بأنه سيتم استكمال اعمال الاستعاضات للبدالين، ومنافذ مشروع جمعيتي اعتباراً من السبت 4/7/2020، نظرا لعمليات الجرد السنوي التي تتم في 30/6 من كل عام. هذا وتهيب الوزارة السادة المواطنين أثناء عمليات صرف السلع التموينية مراعاة الاجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي اثناء الصرف حفاظاً علي الصحة والسلامة العامة،للحد من انتشار فيروس كورونا.