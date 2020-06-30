نائب محافظ سوهاج يناقش خطة عمل المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

عقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج اجتماعًا بوحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة، للوقوف على ما انتهت إليه أعمال المرحلة الأولى، ومناقشة خطة العمل بالمرحلة الثانية.

وكشف "القاضي"، عن إضافة 26 قرية جديدة للمرحلة الثانية "35 قرية"، من قبل الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية؛ لتصبح 61 قرية، مشيرًا إلى أن العمل بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سيبدأ فور الانتهاء من حصر الاحتياجات اللازمة للقرى المضافة، من خلال لجان التنمية المشكلة بالوحدات المحلية المختلفة.

واضاف نائب المحافظ، أن أعمال المرحلة الأولى لقرى "حياة كريمة" لعدد ٢٩ قرية، بقيمة مالية ١٠٢ مليون جنيه، شملت مشاريع تأهيل المنازل، وتوصيل المياه والصرف الصحي، والكهرباء، ورصف الطرق وتأهيل الوحدات الصحية، ومراكز الشباب، وأعمال البنية التحتية .