سامح شكري: مصر أبدت مرونة كبيرة في مفاوضات سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر أبدت مرونة كبيرة في مفاوضات سد النهضة لكن لم يتم التوصل لاتفاق بسبب المواقف الإثيوبية، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وتابع وزير الخارجية: "مصر ملتزمة بالمسار الدبلوماسي في التعامل مع قضية سد النهضة، إثيوبيا امتنعت خلال التفاوض عن تزويد اللجان الفنية بتقارير حول حقيقة الأوضاع الإنشائية وأنظمة أمان سد النهضة".

وأضاف شكري: "المخاطر المحتملة للسد سيتحملها السودان بالأساس بحكم قربه من موقع السد كما تتحملها مصر أيضا، التنسيق المصري مع السودان في قضية سد النهضة يهدف إلى الوصول إلى اتفاق متوازن وعادل لا يضر بدولتي المصب".