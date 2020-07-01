أنيسة حسونة عن "30 يونيو": كنا بنلم فلوس ونشتري أكل للمواطنين بالميدان

قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إنها لم تنس قط ما كان يقوم به متظاهرو ثورة 30 يونيو عندما كان المتظاهرون يقومون بتجميع الأموال من بعضهم البعض لشراء الوجبات للمواطنين المتواجدين بالميادين المختلفة.

وأضافت "حسونة"، خلال مداخلة هاتفية له بالتغطية الخاصة الذي قدمتها الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنها تتذكر إحدى السيدات في منطقة مصر الجديدة ممن عرضت عليها إعطاءها لشقتها حتى تكون ملاذا للمتظاهرين في الشوارع، وأكدت لها أن الشقة تحوى على كافة المشروبات، موضحة أنها قد تلمست الكثير من الحماس من قبل المشاركين في تلك التظاهرات والمساعدات فيما بينهم: "عمري ما شوفت ده قبل كده".

وأكدت أن حكم الإخوان كان طامة كبرى للمرأة المصرية ولكافة المصريين خلال سنة حكم الإخوان لمصر، بينما تدخلت إرادة الله لينجى مصر من تلك الجماعة الإرهابية التى أرادت التدمير لمصر، مشيرة إلى أن لثورة 30 يونيو ذكريات مميزة عدم لا يستطيع أحد نسيانها، ومنها تحليق الطائرات فوق السماء وحينها كان دائما ما يهتف المتظاهرون "تحيا مصر، تحيا مصر"".