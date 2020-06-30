شكري: درسنا قضايا ذات أبعاد سياسية وقانونية مرتبطة بسد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الموقف المصري الذي ظهرت فيه مصر خلال جلسة مجلس الأمن، بالأمس، جاء نتاجا لعمل طويل الأمد في دراسة كل القضايا والأبعاد السياسية والقانونية، المرتبطة بسد النهضة ومياه النيل، حيث استعانت المباحثات حول السد، بالعديد من الفنيين والعلماء الذي تناولوا ذلك الأمر بشكل كثيف، كونه أمر يهم الشعب المصري.

وأضاف "شكري"، خلال استضافته بلقاء خاص على فضائية "سكاي نيوز"، أن هناك اضطلاع على الأبعاد والإطار التاريخي لمياه نهر النيل، وأزمة سد النهضة منذ نشأتها في عام 2011، ويتم مراجعتها بشكل دوري، من متخصصي وزارة الخارجية والري والاستشارات الخاصة للوزارة السابقين والمتخصصين في الجامعات.

وأوضح أن هناك رصيد واسع في التناول لذلك الأمر، ودائما ما كانت وجهة النظر المصرية قائمة على وضع أنفسنا في مركز الطرف الآخر، للتعرف على احتياجاته وحدود الحركة، حتى لا يكون في الطلب المصري أية مبالغة أو خروج عن الإطار الذي يتسق مع القانون الدولي.

وأكد أن مصر ركزت في جولاتها دائما على سد النهضة، وليس مرتبط بأي اتفاقيات أو أطر سابقة تم تناولها، لكن الحديث حاليا، يقبع التفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة، وغير مرتبط بما نفاجئ به من قبل إثيوبيا، مشيرا إلى أن الجلسات الأخيرة التي أتت بدعوة من قبل السودان، أثارت خلالها إثيوبيا عددا من الأمور التي لم تكن أبدا محل تناول على مدار 10 سنوات.