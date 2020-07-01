باكيات للشباب ببنها لمحاربة البطالة وتوفير فرص عمل

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، جولة مفاجئة بمدن بنها وكفر شكر وحي شرق شبرا الخيمة ولذلك للاطمئنان علي نظافة الشوارع وخلوها من الاشغالات وتفقد عدد من المواقع التي سيتم اقامة مشروعات عليها ورافقه خلال الجولة كل من رؤساء مدن بنها وكفر شكر وحي شرق شبرا الخيمة يرافقه المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها واللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة اسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضري والعشوائيات.

بدأ المحافظ اليوم جولته بتفقد منطقة كباري الرياح التوفيقي، وعزبة السوق وحرم الرياح التوفيقي حيث تم ازالة الباعة الجائلين بالمنطقة بالكامل والذين يفترشون بالطريق العام ويتسببون في ضيق الطريق وتكدسات الحركة المرورية كما تم تحرير محاضر لكل المخالفين،مؤكدا على رفع الاشغالات من الشوارع الجانبية بمنطقة وابور الثلج والمحلات الملاصقة لسور السكة الحديد بالحرس الوطنى.

كما تفقد الهجان أعمال إزالة تراكمات القمامة أسفل كوبري المنصورة، حيث وجه المحافظ بإزالتها فورا لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة التي تعاني الإهمال منذ سنوات طويلة، كما أمر المحافظ بتشجير المنطقة وإنارتها بالكامل والمتابعة الجيدة لها حتى لا يتم إلقاء القمامة بها مرة أخرى.

مؤكدا على ضرورة استعادة المظهر الحضاري وتسيير الحركة المرورية والقضاء علي كل مظاهر العشوائيه بمنطقة كباري الرياح التوفيقي ووابور الثلج وعزبة السوق والحرس الوطني بمدينة بنها وذلك استجابه لمواطني المحافظة والذين يتضررون من انتشار الباعة الجائلين في المنطقة بالكامل مما يسبب عرقلة الحركة المرورية، موجها بدراسة إيجاد قطع أراضي مناسبة تصلح لاقامة باكيات للشباب كجانب من محاربة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب .

كما تفقد المحافظ مستشفى كفر شكر المركزي وذلك لدفع الاعمال وتسليم المستشفى لتكون جاهزه لاستقبال مرضى فيروس كورونا حيث تم الانتهاء من جميع اعمال الكهرباء وسيتم اطلاق التيار الاحد المقبل وجاري اعمال الفرش الطبي حيث تم تجهيز 230 سرير 14 سرير عناية مركزه كما سيتم البدء في تركيب جهاز الاشعه المقطعيه غدا و تجهيز معمل الكيمياء التحاليل الطبيه وفتح العيادات الخارجية.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم التنبيه على مقاول الأعمال والشركة المنفذة بضرورة العمل على مدار 24 ساعة وتكثيف العمالة وتسليم المستشفى في الموعد المحدد كما تم تكليف وكيل وزاره الصحه بالبدء في تجهيز وتخزين الادويه الخاصه بفيروس كورونا بمخازن المستشفى والاستعداد التام بجميع المستلزمات الطبيه المطلوبه سواق للطاقم الطبي او المرضي.

وعلى صعيد آخر وفي اطار حرص المحافظ على متابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة تفقد المحافظ اليوم محور مصر الجديدة بشرق شبرا الخيمة لتفقد الأعمال المتبقيه والتي من اهمها رصف الجزر الوسطي بعد زراعتها بالأشجار والنخيل.