محافظ القليوبية يصدر كتابا دوريا لتنظيم عمل الوحدات المحلية

أصدر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية كتابًا دوريًا بمراعاة استمرار خفض قوة العاملين بالديوان العام، والوحدات المحلية، ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها.

وشمل الكتاب الدوري الفئات التالية:

- المرضى بأمراض مزمنة (الضغط والسكر وأمراض الكلى والكبد والقلب والأورام)، مع تقديم إثبات رسمي بذلك، ويعتد في ذلك ببطاقات التامين الصحي.

- العاملة أو الموظفة التى لديها أطفال أقل من 12 عام، وللرئيس المباشر الحق فى استدعائها للعمل فى حالة احتياج العمل إليها، لتسيير مصالح الجمهور، وحرصًا على تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.

- انتظام كافة العاملين من غير الفئات المقررة بالبند رقم 1 من هذا الكتاب الدوري فى العمل اعتبارًا من صباح غد الأحد، ولرؤساء المصالح بالديوان والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات، لكل فى حدود اختصاصه، وضع قواعد تشغيل تلك الفئات غير الخاضعة للاستثاءات بالتناوب فيها بينها، شريطة ألا تقل نسبة الحضور عن 75% من قوة العمل.

- لشغالي الوظائف القيادية ممن تنطبق عليهم الاستثناءات المقررة، يكون تقدير مدى احتياج العمل له عن طريق السلطة المختصة.

- على كافة رؤساء المصالح، كل فى نطاق اختصاصه، اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تكفل سلامة العاملين والمواطنين المترددين على الجهات الحكومية، ومنع انتشار العدوى فيما بينهم