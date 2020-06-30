نادي المنيا يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بالأعلام والطائرات الورقية

شهد نادي المنيا الرياضي، اليوم الثلاثاء، احتفالا بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بحضور مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، ود. سوسن فرغلي وكيل المديرية، والمحاسب عاطف عبدالجابر رئيس مجلس إدارة نادي المنيا، والمستشار أحمد عمر نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

وخلال الاحتفال أطلق عدد من النشء الأعلام والطائرات الورقية، حيث أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة على أهمية الاحتفال بذكرى الثورة وتوعية الشباب والنشء بذلك الحدث الهام في تاريخ مصر.

ونقل "عكاشة" تحيات وزير الشباب والرياضة للأندية، خاصة مع الإجرءات الاحترازية التي تتخذها جميع الأندية في الوقت الحالي، استعدادا لفتح أبوابها بدءا من غد الأربعاء.