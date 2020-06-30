حملات لنظافة الشوارع ورفع كفاءة الإنارة بمدن وقرى كفر الشيخ  

نفذت الوحدات المحلية بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عددًا من حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والإنارة العامة، وذلك وفق تعليمات المحافظ اللواء جمال نور الدين.

وترأس السيد شنقار، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة دسوق، حملات مكبرة للنظافة وتفريغ صناديق القمامة، ورفع المخلفات والتراكمات، وتحسين كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بالمدينة، والقرى.

وتابع راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة، وإزالة المخلفات بالمدينة والقرى، وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، حملات النظافة، وإزالة المتولد اليومي من القمامة، والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بقريتي القصابي، ومنشأة عباس.

وأوضح علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أنه جرى تكثيف حملات النظافة العامة والتجميل، ورفع المخلفات والأتربة، وقص وتهذيب الأشجار بالمدينة، فضلًا عن طلاء أعمدة الإنارة واستكمال أعمال النظافة بقرية الحصة.

فيما أشار العميد محمد فوزي، رئيس مدينة برج البرلس، إلى أنه جرى تحسين ورفع كفاءة منظومة النظافة، وإزالة المخلفات والتراكمات بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة، والمداخل، والمخارج، وطريق الكورنيش، وبجوار عمارات الإسكان، والمدارس، والميدان، وأرض الجونة.

وقال جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، إنه جرى تكثيف حملات النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بالمدينة، ونقل التراكمات للمقالب العمومية.

وتابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، إزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات في الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.