حملات نظافة ورفع المخلفات والأتربة في شوارع كفر الشيخ  

نفذت مختلف الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حملات نظافة ورفع المخلفات والاتربة من الشوارع، وذلك فى اطار تحسين البيئة للحفاظ على صحة المواطنين.

وتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، حملات النظافة، ورفع المتولد اليومى من القمامة، والمخلفات، والأتربة بالمدينة، والقري، بالإضافة إلي أعمال التجميل وزراعة الأشجار بطريق المنشأة الصغري/ نشرت، كما تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بالمدينة، وقري الفقهاء القبلية، والروضة، والقن، والقصابي.

وأوضح جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، انه جرى متابعة أعمال النظافة العامة، ورفع المتولد اليومى من القمامة، والتراكمات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، ونقلها للمقالب العمومية، كما تابع اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، تحسين مستوى منظومة النظافة العامة بقرية محلة مالك، وعزبة حماد، وتابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، رفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها وإزالة المخلفات بالمدينة، وبجوار المعهد الأزهري.

اشار هانى الصنفاوي، رئيس مركز ومدينة سيدى غازي، الى متابعة حملات النظافة والتجميل، ورفع المتولد اليومى من القمامة والتراكمات والأتربة بمدخل المدينة.