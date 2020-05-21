صور.. استمرار حملات نظافة الشوارع في كفر الشيخ استعدادا للعيد

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المدن والقرى، باستمرار حملات النظافة بالشوارع، وتكثيف الورديات خلال الفترة المقبلة، ورفع المتولد اليومي من النظافة، وذلك استعدادا لعيد الفطر.

وتابع اللواء خالد مرسي رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع كفاءة النظافة العامة، والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأتربة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات النظافة والتجميل، ورفع المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول ونقلها للمقالب العمومية بقرية كوم الحجر.

كما تابع المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، رفع كفاءة النظافة العامة، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بالمدينة والقرى، كما تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال تحسين ورفع كفاءة النظافة بالمركز الطبي الحضرى، وتابع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات رفع كفاءة النظافة العامة، والمتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول، فضلاً عن متابعة رفع الإشغالات بكافة شواطئ المدينة.

وأكد هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على استمرار أعمال رفع كفاءة النظافة العامة، والمتولد اليومى من القمامة، والتراكمات أولاً بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية، ونقلها إلى المقلب الرئيسي بقرية الشهابية.