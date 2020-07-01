وزيرة الصناعة: موَّلنا أكثر من مليون مشروع بـ27 مليار جنيه في 6 سنوات

أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية قامت بتمويل أكثر من مليون مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز الـ 27 مليار جنيه خلال الـ 6 سنوات الماضية، وتضاعف الإقراض لتمويل المشروعات من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه الفترة بنحو خمسة أضعاف ما تم إقراضه خلال فترة عمل الجهاز منذ إنشائه، والذي حل محل الصندوق الاجتماعي.

وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية في غرفة الأخبار، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن هناك اهتماما من القيادة السياسية بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للمواطنين، مؤكدة أن المشروعات التي يمولها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في توفير فرص عمل، موضحة في الوقت ذاته أن أكثر من 45% من هذه المشروعات موجهة للمرأة.

وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة، إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي تم إقراره كأول قانون لهذا القطاع يعالج التحديات التي تواجه العاملين في هذه المشروعات، فضلا عن منح مجموعة من الحوافز لتشجيعهم على الاستمرار في العمل.