"الكهرباء": بدء تلقي طلبات تركيب العداد الكودي للعشوائيات والمخالفين.. اليوم

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تقرر فتح باب تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع اليوم بالنسبة لأصحاب نظام الممارسة فقط.

وجرى انتهاء تجهيز المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء لبدء تلقى طلبات العداد الكودى والقانونى، وأوضحت الوزارة أنها حريصة على إطلاق الموقع بشكل كامل وبجميع خدماته الإلكترونية، وسيجرى تقديم جميع الأوراق والرسوم المالية والإجراءات إلكترونياً ولن يتم السماح بتلقى الطلبات من خلال شركات توزيع الكهرباء لمنع تكدس وزحام المواطنين لتجنب الاختلاط وانتشار فيروس كورونا.

كما سيجرى وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين واستبداله بالعداد الكودى، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية، وإلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء، أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار.

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لجميع المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها.