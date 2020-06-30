اعرف حقك.. متى يحق لشركة الكهرباء فسخ العقد ورفع العداد

قدّم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، للمواطنين عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عددا من الإرشادات الواجب اتباعها لتجنب فصل التيار، وإلغاء التعاقد.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، الحالات التي يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء التابع لها فسخ التعاقد، وفصل التيار، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الحالات التي تستوجب فصل التيار الكهربي وفسخ التعاقد

ـ قیام المستهلك بإحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

ـ إمداد المستهلك للغیر بالكھرباء الموردة له من الشركة (مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

ـ توصيل المستهلك الكھرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد علیھا أو لاستخدامھا لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید (مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

ـ حصول المستهلك على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (التوصیل المباشر)، (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

ـ فض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك، من قبل المستهلك (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

ـ تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقا لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخیرة أو متوسط استھلاكه الشھري من تاریخ التعاقد أیھما أقل مدة، وذلك بحد أقصى 6 أشھر تالیة، وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید (مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

ـ قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء .(مادة 9 من اللائحة التجارية لشركاتالتوزيع).

ـ عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين. (مادة 28 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

ـ منع المستهلك مندوبي الشركة من أعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الاصلاح أو التعدیل التي ترى الشركة لزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصیل التغذیة الكھربائیة أو العدادات (مادة 10 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

ـ ھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة له، من قبل المستهلك (مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيعالكهرباء).

ـ حال رغبة المستهلك في إنھاء التعاقد مع الشركة (مادة 24 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

ـ تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال ثلاثین یوما من تاریخ المطالبة (مادة 27 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنشئ بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 صدر القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء، الذيينص على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

وتنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص، وأفرد القانون للجهاز العديد من الاختصاصات التي بدورها تعد هي الشمس التي يستنير بها قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.