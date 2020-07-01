أديب: السيسي تعامل مع كل الملفات.. والنجاح في القطاع العقاري غير مسبوق

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن هناك منهجين في التعامل مع القضايا، مثل التعامل مع قضية على حساب قضايا أخرى، وهناك منهج آخر وهو التعامل مع كل شيء وعدم تأجيل أي شيء وهو ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تعامل مع كل ملف على أنه الملف الأخير، مثل العشوائيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "جرى نزع ملكية ونقل قرابة 2 مليون شخص من حال إلى حال وسكن إلى سكن، وبالنسبة لإنجاز القطاع الخاص المصري في العقارات كان كبيرًا جدًا، ومعدلات الإنجاز غير طبيعية، كما جرى إنشاء الفرع الآخر لقناة السويس وجرى إنجاز 7 أنفاق تحت قناة السويس اختصر المسافة وضغط النفقات بنسبة 75%، وتضاعفت شبكة الطرق والكباري 9 مرات، وجرى تدشين 12 مدينة جديدة والعاصمة الإدارية الجديدة عمل فيها 9 ملايين يد عاملة، وتكلفت من دخل وإيرادات وإنتاج الشعب المصري بنحو 4 تريليونات مليون، وعمل في هذه الشركات حوالي 1500 شركة وطنية".

وتابع: "الجيش المصري دوره الوظيفي مشروعات التنمية المصرية هي المشاركة في التخطيط الاستراتيجية الإدارة والاستلام والتسليم وضمان الجودة والكلفة في أحسن الوقت، ولكن من يدير هذه العمليات هي شركات وطنية شغلت 9 ملايين يد عاملة من مهندس وخبير على مدار السنوات الماضية، ودخل في سوق العمل حوالي 5 ملايين عامل باليومية".