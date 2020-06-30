تركيا تسجل 16 وفاة و1293 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 16 وفاة و1293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 5131، والإصابات إلى 199 ألفا و906 حالات.

وحسب الإحصائيات التي نشرتها الوزارة، ارتفع عدد المتعافين من كورونا في البلاد إلى 173 ألفا و111، إثر تسجيل 1302 حالة شفاء جديدة، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية.

وبلغ عدد اختبارات الكشف عن كورونا 3 ملايين و381 ألفا و650 اختبارا.

وفي تعليقه على الإحصائيات الأخيرة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة عبر تويتر، إن "عدد الإصابات أقل من يوم الاثنين بـ81 حالة، وهو قريب من عدد المتعافين"، وتشهد تركيا تراجعا في مؤشر الإصابات بعد أن شهد سابقا ارتفاعات جديدة.

وسبق أن أعلنت تركيا تجاوز المرحلة الأولى من مكافحة الجائحة، ورفعت كثيرا من القيود المفروضة بسبب انتشار الفيروس، حيث أعادت فتح المرافق العامة وسمحت بتنقلات الناس، لكن الأيام اللاحقة شهدت ارتفاعات جديدة في أعداد المصابين والمتوفين على أساس يومي.